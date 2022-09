Polizei Gütersloh

POL-GT: 91-jähriger Pedelecfahrer bei Pkw-Kollision verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Mittwochmorgen (21.09., 08.40 Uhr) kam es im Stadtgebiet auf der Straße Unter den Ulmen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 91-jährigen Radfahrer und einem 78-jährigen Pkw-Fahrer. Den Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge, befuhr der 91-jährige Gütersloher mit seinem Pedelec die Bogenstraße und beabsichtigte die Straße Unter den Ulmen zu queren. Zeitgleich näherte sich ein 78-jähriger Gütersloher mit einem Mercedes fahrend in Richtung Blessenstätte. Bei dem Querungsversuch des Radfahrers kam es in der Folge zur Kollision.

Aufgrund der festgestellten Verletzungen transportierte der verständigte Rettungsdienst den 91-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung und Untersuchungen in ein Gütersloher Klinikum. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

