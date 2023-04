POL-MK: Schwerpunkteinsatz Durchfahrtskontrollen im Zusammenhang mit der Sperrung der BAB 45 Brücke Rahmedetal

Iserlohn (ots) - Eine 30-Jährige wurde am Dienstagmorgen, gegen 06:40 Uhr, an der Oberen Mühle mit einem unbekannten Gegenstand bedroht. Die Geschädigte war zunächst mit ihrem Auto in eine Parklücke gefahren und dort zum Stehen gekommen. Unvermittelt öffnete daraufhin ein ca. 1.80-1.85m großer und kräftig gebauter Mann ihre Fahrertür und zog ihr an den Haaren. Zudem hielt er ihr einen unbekannten Gegenstand an ...

mehr