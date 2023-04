Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann droht Autofahrerin mit unbekanntem Gegenstand

Iserlohn (ots)

Eine 30-Jährige wurde am Dienstagmorgen, gegen 06:40 Uhr, an der Oberen Mühle mit einem unbekannten Gegenstand bedroht. Die Geschädigte war zunächst mit ihrem Auto in eine Parklücke gefahren und dort zum Stehen gekommen. Unvermittelt öffnete daraufhin ein ca. 1.80-1.85m großer und kräftig gebauter Mann ihre Fahrertür und zog ihr an den Haaren. Zudem hielt er ihr einen unbekannten Gegenstand an den Hals und drohte ihr verbal. Mit einem weiteren Mann fuhr der Täter anschließend in einem weißen BMW oder Mercedes in Richtung Kesbern davon. Der Täter wird mit kurzen schwarzen Haaren und einer Tätowierung an den Fingern beschrieben. Die 30-Jährige wurde leicht verletzt. Sie benötigte allerdings keine weitergehende medizinische Versorgung. Hinweise zur Identität des unbekannten Täters nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

