Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeuge gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstag kam es auf der Straße An der Müst in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines grauen VW musste an der Einmündung zur Jahnstraße ihren Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah ein bislang unbekannter Mofa-Fahrer und fuhr auf den VW auf. Anschließend setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

