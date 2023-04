POL-WES: Hamminkeln - Polizei trifft... Sie! Dich! Euch!

Moers (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagmorgen gegen 07.20 Uhr an der Homberger Straße im Innenstadtbereich eine Wohnung in Brand. Der Wohnungsinhaber konnte sich rechtzeitig aus der verrauchten Wohnung retten. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und die Wohnung anschließend lüften. Ob die Wohnung noch bewohnbar ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Wohn- und Geschäftshäuser ...

