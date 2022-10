Polizei Homberg

POL-HR: Körle: Versuchter Raubüberfall auf 19-Jährigen

Homberg (ots)

Körle

Versuchter Raubüberfall Tatzeit: 05.10.2022, 02:48 Uhr Einen versuchten Raubüberfall meldete ein 19-jähriger Körler am heutigen Morgen. Der 19-Jährige gab an, dass er in den frühen Morgenstunden in der Nürnberger Straße unterwegs gewesen sei. Auf Höhe des Zebrastreifens bei Hausnummer 19 sei aus Richtung der Tankstelle ein unbekannter Mann auf ihn zugekommen. Dieser habe ihn mit einem Messer bedroht und die Herausgabe seiner Musikbox und seiner Geldbörse gefordert. Als der unbekannte Mann näher auf den 19-Jährigen zuging, wehrte dieser sich und stieß ihn mit beiden Armen von sich weg. Der Mann und das Messer fielen daraufhin zu Boden. Anschließend hob er das Messer auf und flüchtete in Richtung Bahnhof Körle. Von dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 170 cm groß und sprach gebrochenes Deutsch. Zur Tatzeit trug er ein dunkles Oberteil mit Kapuze, schwarze Schuhe und eine schwarze Hose. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

