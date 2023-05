Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rucksack aus Auto entwendet - Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor andere es tun!

Jüchen (ots)

Am Mittwoch (03.05.), in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, geriet ein PKW, der auf einem Parkplatz an der Straße "Nikolauskloster" abgestellt war, ins Visier von Langfingern.

Der oder die Tatverdächtigen gelangten auf noch unbekannte Weise ins Innere des Wagens und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen grauen Rucksack.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell