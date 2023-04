Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Mit Drogen im Blut, aber ohne Führerschein...

Landau (ots)

...war am gestrigen Abend ein 27-jähriger Verkehrsteilnehmer in Landau in der Pfalz unterwegs. Der Peugeot-Fahrer wurde gegen 23:00 Uhr an der Kreuzung Nordring / Marktstraße in Landau in der Pfalz einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte der 27-Jährige keinen Führerschein vorweisen, sodass die eingesetzten Beamten weitere Ermittlungen aufnahmen. Hierbei konnten die Polizisten feststellen, dass dem 27-Jährigen die Fahrerlaubnis in der Vergangenheit bereits entzogen wurde und er somit nicht berechtigt war, sein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum zu führen. Weiterhin konnten die kontrollierenden Beamten feststellen, dass der 27-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem 27-jährigen Fahrer wurde deswegen eine Blutprobe entnommen. Ein dementsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

