POL-HL: Lübeck - Polizeidirektion Lübeck

Neue Telefonnummern für Lübecker Polizeistationen

Lübeck (ots)

Nachdem in einem ersten Schritt die Polizeistationen Hüxtertor und St. Jürgen in der letzten Woche (06.04.) neue Telefonnummern erhalten haben, startet nun am 12. und am 13. 04. die Neuverteilung der Rufnummern für die Wachen in Buntekuh, Eichholz, Schlutup und Kücknitz. Die Moislinger Wache ist bereits jetzt unter einer neuen Nummer erreichbar.

Am Mittwoch, den 12.04.2023, werden zunächst die Einsatzkräfte der Dienststelle Buntekuh eine neue Telefonnummer erhalten. Am Donnerstag, den 13.04.2023, folgen dann die Polizeiwachen der Stadtteile Kücknitz, Schlutup, und Eichholz.

Die Telefonnummer Polizeistation Moisling hat sich bereits geändert. Die Wache ist ab sofort unter

Polizeistation Moisling: 0451-131 7400 erreichbar.

ab 12.04.

Polizeistation Buntekuh: 0451 - 131 7200

ab 13.04.

Polizeistation Kücknitz: 0451 - 131 7300

Polizeistation Schlutup: 0451 - 131 7330

Polizeistation Eichholz: 0451 - 131 7360

Die Umstellungen werden im Laufe der Vormittage vorgenommen, so dass die Polizeikräfte ab Mittag unter ihren neuen Rufnummern erreichbar sein werden.

Die Polizei Lübeck bleibt aber während der Umstellungszeit und darüber hinaus für sie jeder Zeit über den Polizeinotruf 110 und die zentrale Vermittlung unter der Rufnummer 0451 - 131 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell