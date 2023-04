Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Zeugen gesucht: Radlader und Rüttelplatten von Baustelle entwendet

Lübeck (ots)

Am Mittwoch, den 5. April 2023, wurden von einer Baustelle in der Hirtenstraße in Lübeck ein Radlader sowie zwei Rüttelplatten entwendet. Der Radlader wurde später in unmittelbarer Tatortnähe aufgefunden. Der Verbleib der beiden Rüttelplatten ist ungeklärt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Angestellte eines in Lübeck ansässigen Straßen- und Tiefbauunternehmens stellten am Mittwoch, den 5. April 2023, zu ihrem Dienstende einen Radlader sowie zwei Rüttelplatten in einer Baustelle in der Hirtenstraße ab. Bei Wiederaufnahme der Tätigkeiten am Folgetag wurde der Diebstahl der Baugeräte durch die Straßenbauer festgestellt und angezeigt.

Der Radlader konnte nur kurze Zeit später auf einem Hinterhof in unmittelbarer Tatortnähe aufgefunden werden. Die beiden Rüttelplatten sind weiterhin unauffindbar. Ermittlungen konnten den Tatzeitraum auf Mittwoch, den 5. April, zwischen 21.45 - 22.00 Uhr eingrenzen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 9.400 EUR. Das 4. Polizeirevier Lübeck ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs.

Daher werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und zum Verbleib der beiden Rüttelplatten "Wacker 3000" und "Wacker 6000" geben können. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Lübeck unter der Rufnummer 0451/131-6445 oder unter folgender E-Mail-Adresse entgegen: luebeck.prev04@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell