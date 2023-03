Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Einbruch in Wohnhaus

Büttelborn (ots)

Am Freitag (24.03.), in der Zeit zwischen 18.00 und 20.45 Uhr, brachen Kriminelle in ein Wohnhaus im Graf-Galen-Weg ein.

Aktuellen Ermittlungen zufolge verschafften sich die ungebetenen Gäste gewaltsam durch die Terrassentür Zugang zum Wohnhaus und durchwühlten dort mehrere Schränke. Ihnen fielen hierbei eine Uhr und Schmuck in die Hände. Anschließend machten sie sich unbemerkt davon.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell