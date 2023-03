POL-GG: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Kelsterbach (ots) - Am Mittwoch, den 22.03.2023 zwischen 12:00 u. 20:00 Uhr, wurde in der Waldstraße in Kelsterbach ein ordnungsgemäß geparkter, weißer Peugeot beschädigt. Der Peugeot weist einen Sachschaden von etwa 500 Euro am linken Rücklicht und der Heckstoßstange auf. Das verursachende Fahrzeug, welches von der Unfallstelle flüchtete konnte durch einen ...

