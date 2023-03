Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach - Dorf Erbach: Flüchtiger Unfallverursacher gesucht

Erbach (ots)

Am Donnerstag (23.03.) kam es gegen 04:30 Uhr In den Brunnenäckern zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges beschädigte den Dachkanal sowie Ziegelsteine eines dortigen Anwesens. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Lastkraftwagen oder Transporter handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in 64711 Erbach unter der Telefonnummer 06062 - 9530 zu melden.

Sachbearbeiterin: Köbel, PK'in

