POL-CUX: Vermisster Dirk Mengers aus Bad Bederkesa wieder da

Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven. In der vergangenen Woche sowie Anfang dieser Woche kam es erneut zu diversen Betrugstaten via Messanger Dienst im gesamten Landkreis. Die unbekannten Täter nutzen hierbei eine bekannte Masche, in dem Sie fremde Personen mit Textnachrichten wie z.B. "Hallo Mama/Hallo Papa hier ...

mehr