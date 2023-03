Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Kelsterbach

Kelsterbach (ots)

Am Mittwoch, den 22.03.2023 zwischen 12:00 u. 20:00 Uhr, wurde in der Waldstraße in Kelsterbach ein ordnungsgemäß geparkter, weißer Peugeot beschädigt. Der Peugeot weist einen Sachschaden von etwa 500 Euro am linken Rücklicht und der Heckstoßstange auf.

Das verursachende Fahrzeug, welches von der Unfallstelle flüchtete konnte durch einen Zeugen wahrgenommen werden. Dieser als auch mögliche weitere Unfallzeugen werden gebeten sich zwecks weiterer Rückfragen bei der Polizeistation in Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107-17-98-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell