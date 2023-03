POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bischofsheim

Roßdorf (ots) - In den frühen Stunden des Mittwochs (22.3.) gelangten Kriminelle in eine Halle in der Dieburger Straße und entwendeten dort ein technisches Gerät eines Traktors. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Täter gegen 3 Uhr durch ein unverschlossenes Tor in die Halle gelangen. Bei dem entwendeten ...

mehr