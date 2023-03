Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Technisches Gerät für landwirtschaftlichen Betrieb von Traktor entwendet

Zeugenaufruf der Polizei

Roßdorf (ots)

In den frühen Stunden des Mittwochs (22.3.) gelangten Kriminelle in eine Halle in der Dieburger Straße und entwendeten dort ein technisches Gerät eines Traktors. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Täter gegen 3 Uhr durch ein unverschlossenes Tor in die Halle gelangen. Bei dem entwendeten Gerät handelte es sich um ein satellitengestütztes Modem "StarFire 6000" von John Deere. Nach momentanem Kenntnisstand hat das für landwirtschaftliche Zwecke genutzte Gerät einen Wert von mehreren Tausend Euro.

Hinweise zum Verbleib der Beute sowie zu den Tätern, werden vom Kommissariat 41 in Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656 - 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell