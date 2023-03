Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Diebe stehlen Baugerüst

Wer hat den Abbau und den Abtransport bemerkt?

Weiterstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Diebe in den zurückliegenden Tagen, in der Rudolf-Diesel-Straße auf ein Baugerüst bei der Feuerwehr abgesehen und es entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Donnerstag (9.3.) und Dienstag (14.3.). Dabei dürften die Täter arbeitsteilig vorgegangen sein und ein größeres Fahrzeug für den Abtransport verwendet haben. Zudem dürfte der Abbau des 2x20 Meter langem und 5 Meter hohem Gerüst, Zeit in Anspruch genommen haben. Möglicherweise konnten die Kriminellen bei ihrem Vorgehen von Zeugen beobachtet werden? Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ermittelt in diesem Fall und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

