POL-DA: Rüsselsheim: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch und sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Aktuellen Ermittlungen zufolge versuchten sich in der Nacht zum Freitag (24.03.) gegen 01:30 Uhr Unbekannte Zugang zu einer Bäckerei in der Straße "Am Alten Fährhaus" zu verschaffen. Unter der Einwirkung von Gewalt versuchten die Kriminellen in die Räumlichkeiten der Bäckerei einzudringen, wurden jedoch durch den einsetzenden Alarm ...

