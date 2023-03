Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Alarm vertreibt Einbrecher

Polizei sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Aktuellen Ermittlungen zufolge versuchten sich in der Nacht zum Freitag (24.03.) gegen 01:30 Uhr Unbekannte Zugang zu einer Bäckerei in der Straße "Am Alten Fährhaus" zu verschaffen.

Unter der Einwirkung von Gewalt versuchten die Kriminellen in die Räumlichkeiten der Bäckerei einzudringen, wurden jedoch durch den einsetzenden Alarm vertrieben. Die ungebetenen Gäste flüchteten anschließend ohne Beute und hinterließen ersten Schätzungen zufolge einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden

