Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach: Unfallbeteiligter nach Unfall geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots)

Am Freitag (24.03.) gegen 15:00 Uhr parkte ein 47-Jähriger Odenwälder seinen schwarzen Opel Zafira Tourer auf den Reihenparkplätzen der Gerhart-Hauptmann-Straße in Erbach. Als er gegen 18:00 zurück zu seinem Fahrzeug kam, musste er an der hinteren Stoßstange eine frische Unfallbeschädigung feststellen. Mutmaßlich beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer das geparkte Auto des 47-Jährigen beim Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Wer sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unfallbeteiligten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzten.

