Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Langfinger abermals beim Parfümdiebstahl erkannt

Nordhausen (ots)

Am Freitag, den 17.02.2023 begab sich abermals ein junger Mann in eine Parfümerie in der Südharzgalerie in Nordhausen. Da die Mitarbeiterin den Herren aus vergangenen Diebstahlshandlungen kannte, begab sie sich umgehend zu dem Mann. Dieser hatte jedoch schon zwei Parfüms aus den Regalen an sich genommen. Ein Parfüm konnte die Mitarbeiterin noch greifen, woraufhin der Täter an diesem zog, um sich auch diesen anzueignen. Hier riss die Schutzfolie und der Dieb konnte lediglich die Folie an sich nehmen. Mit letztendlich einem Parfüm und der Folie konnte der Täter flüchten. Die Personalien zu dem Mann sind bekannt, so dass er sich nun wegen räuberischem Diebstahl verantworten darf.

