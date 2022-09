Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wäschespinne stark beschädigt - Unfallfahrer flüchtig

Masserberg, Ortsteil Heubach (ots)

Am Samstag, dem 24.09.2022, im Zeitraum von 11:00 - 12:00 Uhr war ein Kraftfahrzeug eines Zustelldienstes in der Ortslage Heubach unterwegs. Bei einem Wendemanöver im Buchenweg kollidierte das Fahrzeug mit einer Wäschespinne und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Eine Anwohnerin sah das Fahrzeug noch davon fahren. Jedoch fehlen derzeit Angaben zum Kennzeichen und zur Fahrer*in. Bei einer Befragung von Anwohnern konnten zumindest Packetaufkleber sichergestellt werden, die in Bezug auf die Ermittlung der Fahrer*in sehr hilfreich sein werden. Falls es Anwohner gibt, die zur Person der Fahrer*in oder zum Kennzeichen des Fahrzeuges des Zustelldienstes Angaben machen können, werden diese gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell