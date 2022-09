LPI-SHL: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Veilsdorf (ots) - Der Fahrer eines VW Transporters befuhr am 22.09.2022 die Schulstraße in Heßberg und kam in einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der Transporter mit einem Lichtmast, wodurch an diesem ein Schaden von ca. 2.500 Euro entstand. An dem Fahrzeug wurde die linke Seite beschädigt. Hier beträgt der Schaden ca. 10.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

mehr