POL-HL: Ostholstein - Malente / Täter bei möglichem Diebstahl in Gaststätte festgenommen

Am gestrigen Mittwoch (05.04.2023) konnte in Bad Malente ein Mann bei der Ausübung eines Diebstahls festgenommen werden. Bei ihm wurden diverse Schmuckstücke gefunden, die bislang keiner Tat zugeordnet werden konnten. Die Kriminalpolizei in Eutin ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

In den frühen Nachmittagsstunden des Mittwochs erwischte der Betreiber einer Gaststätte in Malente einen 60-jährigen Mann in deren Räumlichkeiten, die so eigentlich nicht für Gäste zugänglich sind und rief die Polizei. Die eingesetzten Beamten fanden neben einem Messer auch diversen Schmuck in den Taschen des Mannes. Hierbei handelt es sich um mehrere Taschenuhren, eine Damenarmbanduhr, einen Bernsteinkettenanhänger, sowie um drei Perlenketten. Die Polizei geht zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon aus, dass diese Gegenstände aus anderen Diebstählen stammen könnten.

Außerdem wurden Hinweise erlangt, dass der 60-Jährige sich bereits zur Mittagszeit des selben Tages im Ortsteil Malente-Sieversdorf aufgehalten und dort nach Spenden für einen Zirkus gefragt hatte. Wer Hinweise zu den aufgefundenen Gegenständen oder den rechtmäßigen Eigentümern geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Eutin unter der Rufnummer 04521-8010 oder per Email an eutin.kpst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

