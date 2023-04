Lübeck (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft: Am Mittwoch (29.03.) ereigneten sich in der Malenter Bahnhofstraße zwei Überfälle. Der 18-jährige Tatverdächtige konnte im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei Eutin identifiziert werden. Am ...

