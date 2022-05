Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsordnungswidrigkeiten; uneinsichtiger Autofahrer

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Durch die Sperrung der Westtangente und der B38 kam es auch am vergangenen Freitag im Berufsverkehr wieder zu einer massiven Verkehrsüberlastung und einem erheblichen Rückstau in Weinheim u. a. im Bereich der Mannheimer Straße und der Händelstraße.

Am vergangenen Freitag gegen 17:30 Uhr fiel einer Polizeistreife des Polizeireviers Weinheim ein Pkw Hyundai i20 auf. Der 54-jährige Fahrer fuhr auf der Händelstraße in Richtung Mannheimer Straße. Die ersten Fahrzeuge waren bereits in den Kreuzungsbereich eingefahren und mussten verkehrsbedingt anhalten. Der 54-Jährige scherte dann im Kreuzungsbereich links aus und überholte in einer unklaren Verkehrssituation mindestens drei weitere Fahrzeuge. Hierbei fuhr er auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer musste abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden.

Immer wieder versuchen Autofahrer sich über die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung hinwegzusetzen, um schneller als andere Verkehrsteilnehmenden, die sich an die Vorschriften halten, voranzukommen. Die Polizei führt in den betreffenden Bereichen gezielte und allgemeine Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle war der Hyundai-Fahrer völlig uneinsichtig und sah kein Fehlverhalten seinerseits. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt nun gegen ihn Anzeige.

Die Polizei bittet, weitere Zeugen sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201.10030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell