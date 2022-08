LPI-J: Haftbefehl realisiert

Weimar (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 19.08.2022, 14:45 Uhr bis zum 22.08.2022, 08:00 Uhr Zugang zur Kita "Arche Noah" in Tröbsdorf. Sie warfen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Mittels unbekannten Werkzeug brachen sie die Schließfächer der Mitarbeiter auf, durchwühlten mehrere Schränke, zerstörten eine Geldkassette und entnahmen dieser 270 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1.300 Euro. Rückfragen ...

