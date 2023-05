Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehlen Werkzeug und Rucksack aus abgestellten Fahrzeugen - Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor andere es tun!

Neuss (ots)

In Reuschenberg und in Holzheim hatten Unbekannte es auf Gegenstände in abgestellten Fahrzeugen abgesehen. In Reuschenberg an der Lupinenstraße geriet ein PKW in der Zeit zwischen Mittwoch (03.05.), etwa 19:20 Uhr, und Donnerstag (04.05.), etwa 8:10 Uhr, ins Visier mutmaßlicher Diebe. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen ein Werkzeug.

In Holzheim machten sich Unbekannte an einem Sprinter zu schaffen, der an der Bahnhofstraße geparkt war. Hier reichte ihnen am Donnerstag (04.05.) ein Zeitfenster zwischen 16 Uhr und 17:20 Uhr, um einen Rucksack zu entwenden.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

