POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Fußgänger verletzt (12.06.2023)

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Riedstraße am Montagnachmittag verletzt worden. Ein 18-Jähriger fuhr mit einem Audi A3 rückwärts und kollidierte dabei mit einem hinter dem Auto vorbeilaufenden 71-Jährigen. Der Mann stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

