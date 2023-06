Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise

Seitingen-Oberflacht, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Sonntagabend, 22 Uhr, bis Montagvormittag, 10 Uhr, ist ein unbekannter Täter über ein gekipptes Fenster in eine Gaststätte in der Obere(n) Hauptstraße Ecke Untere Gasse in Seitingen eingebrochen. Über das zuvor gewaltsam geöffnete Fenster gelangte der Unbekannte in den Gastraum. Dort erbeutete der Eindringling aus einem im Tresen deponierten Bediengeldbeutel vorhandenes Wechselgeld in derzeit nicht bekannter Höhe. Mit dem Diebesgut verließ der Einbrecher die Gaststätte wieder über das zuvor geöffnete Fenster. Die Polizei Tuttlingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Personen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Gaststätte in der Obere(n) Hauptstraße Ecke Untere Gasse gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) in Verbindung zu setzen.

