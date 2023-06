POL-KN: (Rottweil) Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich dabei leicht (12.06.2023)

Tuttlingen-Möhringen (ots) - Am Montag, im Zeitraum von 14.45 Uhr bis 15.30 Uhr, hat ein Unbekannter an einem Wohnhaus in der Titiseestraße gegenüber der Abzweigung Schluchseestraße eine Dachrinne beschädigt. Der Unbekannte bog die Dachrinne des Hauses nach unten, so dass diese vom Gebäude absteht. Hinweise zu ...

