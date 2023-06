Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Marbach - VS-Rietheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Nach Spiegelstreifer abgehauen - Polizei sucht Unfallzeugen

Marbach - VS-Rietheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Spiegelstreifer zwischen einem Kleinlastwagen eines Hausmeisterdienstes und einem Kleintransporter ist es am Montagvormittag zwischen Marbach und Rietheim auf der Oswald-Meder-Straße gekommen, wobei der Unfallverursacher anschließend geflüchtet ist. Gegen 09.20 Uhr fuhr eine 57-Jährige mit einem Kleinlastwagen eines Hausmeisterdienstes von VS-Rietheim über die Kreisstraße 5734 (Oswald-Meder-Straße) in Richtung Marbach und musste im Bereich der Einmündung der Kreisstraße 5714 (Niederwiesenstraße) an einer Baustelle verkehrsbedingt anhalten. Gerade als die Frau mit dem Kleinlastwagen wieder anfuhr, kamen aus Richtung Marbach zwei Kleintransporter entgegen. Einer der Kleintransporter streifte den linken Außenspiegel des Kleinlastwagens und richtete dabei an diesem Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro an. Ohne anzuhalten fuhr der unbekannte Fahrer des Kleintransporters in Richtung Rietheim davon. Die Polizei Villingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und sucht nun Unfallzeugen. Insbesondere der Fahrer des unbeteiligten Kleintransporters, der dem Kleinlastwagen zusammen mit dem anderen Kleintransporter am Montagvormittag, gegen 09.20 Uhr, auf der Fahrt von Marbach in Richtung Rietheim entgegenkam, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel.: 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell