Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: 12-jähriger Radfahrer schwer verletzt nach Unfall

Quakenbrück (ots)

Am Donnerstagmittag bog eine 39-Jährige gegen 13:05 Uhr mit ihrem VW Polo vom Kreisverkehr in die Wohldstraße ab. Zeitgleich überquerte ein 12-jähriger Radfahrer unvermittelt (von links nach rechts) die Fahrbahn, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Junge aus Quakenbrück wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 39-jährige Autofahrerin (whft. Quakenbrück) und drei mitfahrende Kinder (2x 4 J., 1x 1 J.) blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell