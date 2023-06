Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Keine Verletzten bei Kellerbrand am Nikolaiort

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag kam es in der Osnabrücker Fußgängerzone zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 13 Uhr teilte der Mitarbeiter eines Hotels in der "Schwedenstraße" über Notruf mit, dass es in dem Keller des Hauses zu einem Brand gekommen war. Brandbetroffen sei nach ersten Erkenntnissen ein dort abgestellter Trockner. Rasch machten sich zahlreiche Feuerwehrkräfte auf den Weg zum Einsatzort und stellten eine starke Rauchentwicklung im Gebäude sowie im räumlichen Umfeld fest. Vorsorglich evakuierte die Polizei das Hotel und ein nahegelegenes Restaurant, welches ebenfalls von dem Rauch betroffen war. Die Brandbekämpfung im Keller des Boardinghauses war schließlich gegen 13.45 erfolgreich abgeschlossen. Auch die Mitarbeiter und Gäste des nahegelegenen Restaurants konnten nach einer zeitweiligen Belüftung wieder zurückkehren. Die Polizei nahm noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach bisherigem Kenntnisstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Es ist ein geringer Sachschaden entstanden. Bei dem Feuerausbruch wurde niemand verletzt.

