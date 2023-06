Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Nachtragsmeldung/Zeugenaufruf - Unfall nach Verfolgungsfahrt

Hasbergen (ots)

Wie bereits berichtet, flüchtete ein 18-jähriger Radfahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag (03.06./04.06.) vor der Polizei und kollidierten bei seiner Flucht in der Lortzingstraße mit einem Streifenwagen (siehe Pressemitteilung vom 04.06.23 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5524713) . Im Rahmen erster Ermittlungen wurde bekannt, dass sich gegen 01:55 Uhr in der Lortzingstraße eine Personengruppe aufhielt, an der der Radfahrer vorbeifuhr. Die Polizei sucht nun diese Personen bzw. weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2590.

