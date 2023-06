Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nach Leichenfund in der Hase - Ergebnis der Obduktion

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwochmorgen in Höhe des Raiffeisenplatzes zu dem Fund eines männlichen Leichnams in der Hase.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden gegen 7.07 Uhr von einem Zeugen alarmiert, der aus seinem Büro den leblosen Körper in dem Gewässer entdeckte. Seither führte die Polizei eine umfangreiche Spurensuche und Tatortarbeit durch, eine Vertreterin der Osnabrücker Staatsanwaltschaft erschien zudem am Einsatzort. Offensichtliche Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung ergaben sich bislang jedoch nicht. Dies bestätigte nun auch die Obduktion des Leichnams, die am heutigen Nachmittag bei der Gerichtsmedizin in Oldenburg durchgeführt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist von einem tragischen Unfallgeschehen in Verbindung mit einer mutmaßlichen Drogenintoxikation auszugehen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen Mann aus dem nördlichen Landkreis mit regelmäßigem Aufenthalt in Osnabrück. Der 35-Jährige war zudem zu der örtlichen Drogenszene zuzuordnen.

