Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche im Landkreis Gifhorn

LK Gifhorn (ots)

Drei Einbrüche in Wohnhäuser wurden am vergangenen Wochenende bei der Polizei Gifhorn angezeigt. Die Taten ereigneten sich in Gifhorn, Isenbüttel und Schwülper.

Im Tatzeitraum von Donnerstagmorgen, 09:00 Uhr bis Sonntagmittag, 11:50 Uhr gelangten die Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Isetal in Gifhorn. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht.

In Schwülper drangen die Täter in ein Wohnhaus in der Straße Okerhang ein. Hierzu wurde ein rückwärtiges Fenster des Hauses aufgehebelt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag, 17:45 Uhr und Sonntagmittag 12:30 Uhr.

Die dritte Tat ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Isenbüttel. Dort hebelten die Täter ein Kellerfenster auf und entwendeten aus dem Haus an der Gartenstraße Schmuck und Bargeld. Der Tatzeitraum liegt zwischen 21:00 Uhr und 00:20 Uhr.

In allen Fällen entkamen die Täter unerkannt vom Tatort. Die Ermittlungen führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn. Zeugen und Hinweisgeber zu den jeweiligen Taten wenden sich bitte unter 05371 980-0 an die Polizei Gifhorn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell