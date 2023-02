POL-GF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Gifhorn (ots) - In Gifhorn kam es Anfang dieser Woche zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Ein bislang unbekannter Autofahrer bzw. eine bislang unbekannte Autofahrerin fuhr zwischen Montagabend, 17:00 Uhr und Dienstagmorgen 05:30 Uhr an einem auf einem Parkstreifen des Pommernrings geparkten VW Bus vorbei. Dabei kam es zum Unfall, der in blau lackierte Schulbus wurde am Heck beschädigt. Am Dienstag, zwischen 09:00 Uhr und ...

