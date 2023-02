Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach zwei Verkehrsunfällen gesucht

Gifhorn (ots)

In Gifhorn kam es Anfang dieser Woche zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Ein bislang unbekannter Autofahrer bzw. eine bislang unbekannte Autofahrerin fuhr zwischen Montagabend, 17:00 Uhr und Dienstagmorgen 05:30 Uhr an einem auf einem Parkstreifen des Pommernrings geparkten VW Bus vorbei. Dabei kam es zum Unfall, der in blau lackierte Schulbus wurde am Heck beschädigt.

Am Dienstag, zwischen 09:00 Uhr und 14:45 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand der Poststraße geparkter weißer Audi beschädigt. Auch hier stieß der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin vermutlich im Vorbeifahren gegen den Heckstoßfänger des geparkten Audis.

In beiden Fällen setzten die Verursacher die Fahrt unerlaubt fort, ohne den Unfall bei der Polizei anzuzeigen. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei unter 05371 980-0 entgegen.

