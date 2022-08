Sinsheim-Eschelbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am 05.08.2022 kam es gegen ca. 20:40 Uhr zum Brand eines Wohnhausanbaus im Mühlbachweg in Sinsheim-Eschelbach. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet ein Holzanbau eines Wohnanwesens, welcher als Lagerraum genutzt wurde, in Brand und brannte vollständig aus. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus selbst ...

