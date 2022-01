Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Oberkassel: 52-Jähriger passierte geschlossenen Bahnübergang - Hohes Bußgeld fällig

Bonn (ots)

Unfälle an Bahnübergängen haben in der Regel besonders schwerwiegende Folgen, auch wenn sie gemessen am Gesamtunfallgeschehen im Verkehr relativ selten sind. Die meisten dieser Unfälle geschehen durch bewusste und unbewusste Regelmissachtung, wenn beispielsweise Halbschranken umgangen oder Lichtsignale missachtet werden.

Am Mittwochmittag (19.01.2022) kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Bonner Polizei am Straßenbahnübergang an der Langemarckstraße in Bonn-Oberkassel einen 52-jährigen Mann.

Gegen 13:50 Uhr hatte er, nachdem eine Straßenbahn den Bahnübergang in Fahrtrichtung Bonn passiert hatte, den Bahnübergang überquert, obwohl die Schranken noch geschlossen waren und die Warnlichter Rotlicht zeigten. Nur wenige Augenblicke später passierte eine in Fahrtrichtung Königswinter fahrende Straßenbahn den Bahnübergang.

Den 52-Jährigen erwartet für dieses lebensgefährliche Verhalten ein Bußgeld in Höhe von 350,- EUR und 1 Punkt in der Verkehrssünderkartei. Mehrere wartende Verkehrsteilnehmer, darunter Schulkinder, wurden Zeugen des Vorfalls. Für einen motorisierten Verkehrsteilnehmer zöge ein solches Verhalten 700,- EUR Bußgeld, 3 Monate Fahrverbot sowie 2 Punkte nach sich.

