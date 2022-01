Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Tatverdächtige nach räuberischer Erpressung identifiziert

Bonn (ots)

Am 08.12.2021 haben wir in unserer Pressemitteilung von 13:56 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5094211) auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach mehreren Personen gesucht, die am 13.11.2021 gegen 16:40 Uhr einen 13-Jährigen am Ria-Maternus-Platz in Bad Godesberg mit einem Messer bedroht und beraubt haben sollen. Das Tatgeschehen war am 13.11.2021 bei der Polizeiwache Bad Godesberg zur Anzeige gebracht worden.

Im Rahmen der Ermittlungen durch das auf Jugendkriminalität spezialisierte Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei konnte die Tat drei männlichen Tatverdächtigen (14, 16, 18) zugeordnet werden. Die Ermittlungen gegen sie dauern derzeit an. Die weitere Veröffentlichung der Fotos in den Medien ist damit hinfällig geworden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell