POL-PDLD: Kandel - Aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen

Kandel (ots)

Kandel; Unachtsamkeit oder Ablenkung dürfte wohl die Ursache dafür gewesen sein, dass am 22.11.2021 um 09:05 Uhr auf der L554 von Kandel in Richtung Steinweiler von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Fahrer des Mobilkrans hatte noch Glück im Unglück, dass sein Gefährt in dem aufgeweichten Grund nicht umgekippt ist.

