Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Baum fällt auf fahrendes Auto - Fahrer schwer verletzt

Triangel (ots)

Am Samstagmorgen des vergangenen Wochenendes wurden auf einem Privatgrundstück am Glashüttenweg in Triangel Baumfällarbeiten durchgeführt. Dabei fiel eine Eiche nicht wie beabsichtigt auf das Grundstück sondern auf die angrenzende Fahrbahn.

In diesem Moment fuhr ein Volkswagen Touran an dem Grundstück vorbei, der Baum stürzte auf das Dach und den Frontbereich des Fahrzeugs. Dadurch wurde der alleinige Insasse, der 59-jährige Fahrer am Kopf verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Touran wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Triangel entfernte zuvor die Eiche von der Fahrbahn. Gegen den Mann der die Baumfällarbeiten durchführte wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

