Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Männlicher Leichnam in der Hase gefunden - Obduktion angeordnet

Osnabrück (ots)

Um 07:07 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwoch an die Hase in Höhe des Raiffeisenplatzes alarmiert. Ein aufmerksamer Zeuge hatte aus seinem Büro einen leblosen Körper in dem Gewässer entdeckt und den Notruf gewählt. Im Uferbereich stießen die Rettungskräfte auf den Leichnam eines 35-jährigen Mannes. Da die Todesumstände unklar sind, führte die Polizei eine umfangreiche Spurensicherung und Tatortarbeit durch. Eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft Osnabrück erschien ebenfalls am Auffindeort. Offensichtliche Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung ergaben sich bislang jedoch nicht. Genauere Informationen zur Todesursache erhoffen sich die Ermittler von der Obduktion des Toten, welche am Nachmittag in der Rechtsmedizin in Oldenburg erfolgen soll.

