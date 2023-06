POL-OS: Belm: Werkzeugdiebstahl von Baustelle

Fürstenau (ots) - Am Montag gegen 18 Uhr ereignete sich auf der Werner-von-Siemens-Straße, im Bereich der Ausfahrt des "McDrive" (Autoschalter Mc Donalds), eine Streitigkeit und ein Verkehrsunfall. Ein Auto- und ein Fahrradfahrer waren in eine verbale Auseinandersetzung geraten, der Fahrer eines Skoda Kamiq fuhr dann an und lenkte seinen Pkw in Richtung des Zweirads. ...

mehr