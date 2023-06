Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sechs Verletzte nach Unfall an der "Mindener Straße"

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmittag befuhr ein 39-Jähriger gegen 12:00 Uhr mit seinem Skoda Octavia die "Mindener Straße" in Richtung stadtauswärts. An der Kreuzung an der "Lüstringer Straße" beabsichtigte der Mann aus Hilter nach rechts abzubiegen und missachtete dabei die rot anzeigende Ampel. Aufgrund dessen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommenden Seat Ibiza. Dieser überschlug sich dadurch und kollidierte in Dachlage mit einem Seat Ateca, welcher an der Ampel an der "Lüstringer Straße" wartete. Bei dem Unfall wurden insgesamt sechs Personen verletzt. Der 39-jährige Skodafahrer und seine 30-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der 36-jährige Fahrer des Seat Ibiza und ein 37-jähriger Mitfahrer wurden ebenfalls leicht verletzt. Ein dritter Insasse im Alter von 36 Jahren wurde schwer verletzt. Die 62-jährige Beifahrerin im Seat Ateca wurde leicht verletzt und der 63-jährige Fahrer des Atecas blieb unverletzt. Alle Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Skoda Octavia und der Seat Ibiza waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

