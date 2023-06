Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Motorradfahrer nach Unfall auf Landesstraße schwer verletzt

Bad Essen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der "Meller Straße" (L84) zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 16.40 Uhr beabsichtigte eine 66-Jährige mit ihrem VW die Landesstraße in Richtung der Straße "Am Galgenbrink" zu überqueren. Dabei missachtete die Frau aus Ostercappeln die Vorfahrt eines von rechts kommenden Kradfahrers, der die Landesstraße in südliche Richtung befuhr. Bei der anschließenden Kollision beider Fahrzeuge wurde der 18-jährige Kradfahrer in einen Graben geschleudert und dabei schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Das motorisierte Zweirad rutschte durch den Zusammenstoß in ein angrenzendes Gebüsch und beschädigte ein Verkehrsschild. Der junge Mann aus Petershagen wurde von einem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht, ein Rettungshubschrauber befand sich ebenfalls im Anflug. Das völlig zerstörte Kraftrad wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. An dem VW vom Typ Golf sind ebenfalls Sachschäden entstanden, das Fahrzeug blieb jedoch fahrbereit.

