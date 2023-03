Ulm (ots) - Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stach eine 41-Jährige am Mittwoch gegen 13.15 Uhr mit einem Messer auf einen 49-Jährigen ein. Der Vorfall ereignete sich in der Ulmer Weststadt an der Einmündung Stephanstraße / Elisabethenstraße. Was der Hintergrund der Attacke war, ist Gegenstand weiterer ...

mehr